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الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ويكرو في تيغراي

Lebanon 24
28-11-2020 | 07:00
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أعلن الجيش الإثيوبي أنّه بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي المتمرّد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجنرال حسن إبراهيم قوله في بيان، أمس الجمعة، إنّ قوات الجيش "ستسيطر على ميكيلي بعد عدة أيام"، مضيفاً أن الجيش سيطر على عدة مدن أخرى، إلى جانب ويكرو.
 
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن يوم الخميس أن الجيش يبدأ "بالمرحلة النهائية" من التقدم في تيغراي، وتعهد بحماية المدنيين في المنطقة.

يذكر أن الاشتباكات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بين الجيش الاتحادي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" مستمرة منذ 4 تشرين الثاني الجاري.
المصدر: وكالات
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