عربي-دولي

أمرٌ من "البنتاغون" بتحريك حاملة الطائرات "نيميتز" إلى مياه الخليج

Lebanon 24
28-11-2020 | 07:30
A-
A+
Doc-P-770044-637421449866165119.jpg
Doc-P-770044-637421449866165119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عبر قيادة العمليات البحرية إعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي، وفقاً لما صرّح به مسؤول عسكري أميركي لعدد من الصحافيين.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد كانت مجموعة "نيميتز" التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة "غوام" الأميركية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.

إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع "بي52" إلى المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2020-11-28
09:15 | 2020-11-28
08:45 | 2020-11-28
08:00 | 2020-11-28
07:00 | 2020-11-28
23:59 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website