أمرٌ من "البنتاغون" بتحريك حاملة الطائرات "نيميتز" إلى مياه الخليج

أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عبر قيادة العمليات البحرية إعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي، وفقاً لما صرّح به مسؤول عسكري أميركي لعدد من الصحافيين.وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد كانت مجموعة "نيميتز" التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة "غوام" الأميركية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع "بي52" إلى المنطقة.