قتلى في اشتباكات عرقية جنوبي تشاد

قتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في جنوبي تشاد إثر اندلاع أحداث عنف عرقي بين رعاة رحّل والسكان المزارعين، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة التشادية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة التشادية، شريف محمد زين، قوله لوكالة "فرانس برس" إنّ حظر تجول فُرض في منطقة الكابيا حيث اندلع القتال واعتقل 66 شخصاً في أعقاب الحادث الذي وقع يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال مسؤول آخر إنّ سبب اندلاع العنف هو سرقة الماشية التي أثارها وطء الحيوانات على حقول المزارعين.