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زيارة هي الأولى من نوعها.. السيسي في جوبا للقاء رئيس جنوب السودان

Lebanon 24
28-11-2020 | 09:15
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يتوجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا حيث يلتقي رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، في زيارة تعدّ الأولى من نوعها للسيسي إلى جنوب السودان.
 
 
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أنّ "الزيارة ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".
 
 
وأشار إلى أنّه "من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك".
 
 
 
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