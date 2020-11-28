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أردوغان: إلى جانب "كورونا" واجهنا فيروس "معاداة الإسلام"!

Lebanon 24
28-11-2020 | 11:00
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أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أنّنا واجهنا هذا العام إلى جانب فيروس "كورونا"، فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشاراً"، داعياً "العالم الإسلامي لتنحية خلافاته جانبا لمواجهة الاعتداءات على مقدساته".
وفي كلمة له، اليوم السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 لـ"الجمعية الإسلامية - الأميركية"، قال أردوغان: "إلى جانب "كورونا" واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشاراً"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية. 

وأضاف: "تابعنا جميعاً الإساءات إلى نبينا الكريم مؤخراً بحجة حرية التعبير في فرنسا، الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية".

وتابع مخاطباً العالم الإسلامي: "فلنضع جميعاً خلافاتنا جانباً ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وأكّد أنّه "علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية".
المصدر: الأناضول
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