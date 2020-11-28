بينها الغاز السام والصعق الكهربائي.. إدارة ترامب تعتمد “سراً” تنويع وسائل تنفيذ الإعدام في أميركا

اعتمدت وزارة العدل الأميركية، في صمت ومن دون الإعلان مسبقاً، تعديلاً جديداً يقضي بتنويع وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام في أميركا، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.إذ يسمح هذا التعديل المنشور، الجمعة، في السجل الفيدرالي لحكومة الولايات المتحدة، بتنفيذ عقوبة الإعدام في أميركا ليس من خلال الحقنة الفتاكة فقط، بل باستخدام أي وسيلة أخرى منصوص عليها في قانون الولاية التي ينفذ فيها حكم الإعدام.يمهد هذا التعديل الطريق أمام استخدام وسائل بديلة عن الحقنة القاتلة لتنفيذ عقوبة الإعدام في أميركا، منها الرمي بالرصاص، والغاز السام، والصعق الكهربائي، وهذه هي الوسائل المسموح بها حسب قوانين بعض الولايات.كما يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 24 كانون الأول المقبل، وذلك بعد استئناف المدعي العام ويليام بار، في وقت سابق من العام الجاري، تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، بعد توقف دام 17 عاماً.

موقع "usatoday" الأمريكي قال إنه من المرجح أن يثير التغيير انتقادات شديدة من الديمقراطيين والمدافعين عن مناهضة عقوبة الإعدام، حيث تحاول إدارة ترامب المضي قدماً في عدد من التغييرات في القواعد قبل أن يترك ترامب منصبه.قال متحدث باسم بايدن لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر إن الرئيس المنتخب "يعارض عقوبة الإعدام الآن وفي المستقبل" وسيعمل على إنهاء استخدامها. لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم وقف عمليات الإعدام فور تولي بايدن منصبه.لكن المدعي العام ويليام بار استأنف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية هذا العام بعد توقف دام 17 عاماً. هذا العام، أعدمت وزارة العدل عدداً أكبر من الأشخاص مقارنة بنصف القرن الماضي، على الرغم من تراجع الدعم الشعبي من الديمقراطيين والجمهوريين لاستخدامها.حسب الموقع الأميركي فإن جميع الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام تسمح بحقنة مميتة - وهذه هي الطريقة الأساسية في جميع الولايات التي يُسمح فيها بطرق أخرى، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز معلومات عقوبة الإعدام غير الربحي.مع صعوبة الحصول على أدوية الحقن المميتة، بدأت بعض الدول في البحث عن طرق بديلة لتنفيذ أحكام الإعدام. فقد انضمت ولايات ألاباما إلى أوكلاهوما وميسيسيبي في عام 2018 للموافقة على استخدام غاز النيت.كما أنه في بعض الولايات، يمكن للنزلاء اختيار طريقة إعدامهم، في فلوريدا، على سبيل المثال، يمكن للنزيل أن يطلب على وجه التحديد أن يُعدم بالصعق الكهربائي، وفي ولاية واشنطن، يمكن للنزلاء أن يطلبوا الإعدام شنقاً.بينما في ولاية يوتا يمكن للسجناء المحكوم عليهم قبل أيار 2004 اختيار القتل رمياً بالرصاص. يصرح قانون الولاية هناك أيضاً باستخدام فرقة الإعدام في حالة عدم توفر أدوية الحقن المميتة.