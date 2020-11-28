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قائد فيلق القدس: العدو لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجهاً لوجه مع إيران

Lebanon 24
28-11-2020 | 20:30
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ندد قائد فيلق القدس، اسماعيل قاآني، بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، مؤكدا أن مرتكب العملية لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.

وقال اسماعيل قاآني، إن "العدو لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.. موت إسرائيل قريب، وهذه آخر أنفاس متنمري العالم واللصوص الدوليين".
 
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد دعا إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم النووي الإيراني ومن يقف وراءهم.

إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

وقتل يوم الجمعة 27 تشرين الثاني رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه".
المصدر: روسيا اليوم
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