عربي-دولي

إيران: اغتيال العلماء قد يحد من عمل مفتشي وكالة الطاقة الدولية في البلاد

Lebanon 24
28-11-2020 | 22:30
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قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، اليوم السبت، إن استمرار اغتيال العلماء الإيرانيين قد يحد من عمل مفتشي وكالة الطاقة الدولية في البلاد.
 
وجاء كلام رضائي تزامنا مع إعلان المتحدث باسم الوكالة  الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، عن إلغاء التراخيص، الخارجة عن إجراءات الضمان، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستجري فقط في إطار القضايا البروتوكولية وإجراءات الضمان.

وأغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل بإغتياله.
المصدر: روسيا اليوم
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