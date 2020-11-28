في سوريا.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال شرق دمشق

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر عصر اليوم السبت شمال شرق العاصمة السورية دمشق، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".وذكر المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لديه سجلت "هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرق مدينة دمشق بحدود 51 كم وعمق 7.9 كم".وكانت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان دمشق ضربت منتصف ليل أمس الأول شمال شرق دمشق.