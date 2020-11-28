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لافروف ونظيره الأرمني يبحثان تطبيق بنود البيان الثلاثي حول قره باغ

Lebanon 24
28-11-2020 | 20:23
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرمني، آرا أيفازيان، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، سير تطبيق البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني حول قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانبين ناقشا أيضا زيارة عمل سيقوم بها لافروف إلى أرمينيا في 7 كانون الأول المقبل.

وفي 10 تشرين الثاني الجاري، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني في إقليم قره باغ، مع الإبقاء على القوات في مواقعها.

ونص البيان الثلاثي على بنود أخرى عدة، منها نشر قوات روسية لحفظ السلام قوامها 1960 عسكريا، على امتداد خط التماس بين طرفي النزاع، وكذلك بطول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.
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