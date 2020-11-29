عربي-دولي

ليس لبنان.. 50 انقطاعاً للكهرباء في هذا البلد بسبب الأمطار!

Lebanon 24
29-11-2020 | 08:00
A-
A+
Doc-P-770276-637422317075270472.jpg
Doc-P-770276-637422317075270472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية مطلق العتيبي أن اجمالي الانقطاعات الكهربائية في الكويت خلال الامطار التي حدثت منذ ساعات لم تتعد 50 انقطاعا.

وأضاف العتيبي في تصريح لـ"الجريدة" أنّه فيما يخص الخطوط الهوائية فكان هناك انقطاع في 11 خط هوائي من أصل 280 خط، وكلها في المزارع والسبب ملامسة الاشجار المبللة للكهرباء و"ندعو لازالتها لضمان استمرار الكهرباء للمزارع دون انقطاع."

وأشار الى أن الانقطاعات في المناطق السكنية فكان اغلبها انقطاعات في الصناديق الداخليه للمنازل وتم مساعدة السكان فيها من قبل فرق طوارئ الكهرباء الموجودة على مدار الساعة.
 
يُشار إلى أنّ العاصمة بيروت شهدات انقطاعاً للكهرباء أمس دام أكثر من 12 ساعة في بعض المناطق. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2020-11-29
10:30 | 2020-11-29
10:10 | 2020-11-29
10:06 | 2020-11-29
10:00 | 2020-11-29
09:30 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website