ليس لبنان.. 50 انقطاعاً للكهرباء في هذا البلد بسبب الأمطار!

أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية مطلق العتيبي أن اجمالي الانقطاعات الكهربائية في الكويت خلال الامطار التي حدثت منذ ساعات لم تتعد 50 انقطاعا.وأضاف العتيبي في تصريح لـ"الجريدة" أنّه فيما يخص الخطوط الهوائية فكان هناك انقطاع في 11 خط هوائي من أصل 280 خط، وكلها في المزارع والسبب ملامسة الاشجار المبللة للكهرباء و"ندعو لازالتها لضمان استمرار الكهرباء للمزارع دون انقطاع."وأشار الى أن الانقطاعات في المناطق السكنية فكان اغلبها انقطاعات في الصناديق الداخليه للمنازل وتم مساعدة السكان فيها من قبل فرق طوارئ الكهرباء الموجودة على مدار الساعة.