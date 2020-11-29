توزيع لقاحات كورونا في بريطانيا.. وزير عربي إلى الواجهة! (صورة)

عين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزير الدولة للأعمال، ناظم حارث الزهاوي للإشراف على توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السياسي البريطاني المولود في العراق لأسرة كردية سيشرف على نشر اللقاح حتى الصيف المقبل على الأقل.وغرد الزهاوي على تويتر: "مسؤولية كبيرة وتحد كبير، لكني ملتزم تماما بالتأكد من أننا نستطيع طرح اللقاحات بسرعة لإنقاذ الأرواح.وقد طلبت السلطات البريطانية المختصة من المستشفيات في إنكلترا الاستعداد لطرح لقاح فيروس كورونا في أقل من تسعة أيام، على أن يكون العاملون في المجال الصحي أول من يتلقى اللقاح.

وأشار رؤساء دائرة الصحة الوطنية إلى أن المستشفيات يمكن أن تستلم أولى الدفعات من لقاح شركة فايزر الأميركية في وقت قد لا يتعدى 7 من شهر كانون الأول القادم، فيما يتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في غضون أيام.وأعلنت الحكومة البريطانيّة الجمعة أنّها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تُقيّم لقاح فيروس كورونا المستجدّ، الذي يطوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني وجامعة أوكسفورد، وذلك استعداداً لطرحه في السوق.ونبه وزير المال البريطاني ريشي سوناك الأحد الى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ"ضغوط هائلة" بسبب فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الإثنين أن "طريق الخلاص" من فيروس كورونا يلوح في الأفق، موضحا أن القيود الصارمة المفروضة في إنكلترا لن تمدد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر.سجّلت أكثر من 400 ألف وفاة بكوفيد-19 في أوروبا، ثاني أكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا المستجد، وحيث تعيد دول عدة في نهاية الأسبوع فتح مؤسساتها التجارية استعدادا لأعياد نهاية السنة.