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6 انفجارات في العاصمة الإريترية.. ماذا كشفت الخارجية الأميركية؟

Lebanon 24
29-11-2020 | 08:45
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس السبت، عن ورود تقارير حول وقوع ستة انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة في وقت متأخر مساء أمس، مؤكدة أنه لم يتضح بعد سبب أو موقع الانفجارات.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة "تويتر" أنه "عند الساعة 10.13 دقيقة، مساء يوم 28 تشرين الثاني، وقعت ستة انفجارات في أسمرة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم أمس، أن "القوات الاتحادية سيطرت على مقلي، عاصمة تيغراي، خلال ساعات من شن هجوم هناك".

وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من تشرين الثاني الجاري، إلى أنها انسحبت من مقلي، كما تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأبي، عدوا لدودا.

وجدير بالذكر أن قوات إقليم تيغراي الإثيوبي، التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية، أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.
المصدر: وكالات
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