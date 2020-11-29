عربي-دولي

"اغتيال فخري زاده عمل إجرامي".. تعليق لافت للمدير السابق لـCIA

Lebanon 24
29-11-2020 | 09:30
A-
A+
Doc-P-770300-637422369826009438.jpg
Doc-P-770300-637422369826009438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، جون برينان، اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زاده، بـ"العمل الإجرامي"، معتبرا أن ما حدث "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال برينان إنه إذا كانت سلطات أي دولة وراء عملية الاغتيال، فإن "هذا العمل الإرهابي للدولة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكد أن ما وقع "كان عملا إجراميا ومتهورا للغاية. يمكن أن تتمخض عنه عمليات إنتقام، ما يؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الإقليمي".

وقال برينان على صفحته في "تويتر"، إنه لا يعرف ما إذا كان اغتيال فخري زاده قد تمت الموافقة عليه أو تنفيذه من قبل سلطات أجنبية، مضيفا أن "مثل هذا العمل من إرهاب الدولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيدفع الدول الأخرى لشن هجمات مميتة على المسؤولين الأجانب".

وشدد برينان على أن "هذا الاغتيال يختلف كثيرا عن الضربات ضد قادة التظيمات والجماعات الإرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف الهجمات الإرهابية المميتة".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2020-11-29
10:30 | 2020-11-29
10:10 | 2020-11-29
10:06 | 2020-11-29
10:00 | 2020-11-29
09:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website