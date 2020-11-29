عربي-دولي

وفيات كورونا تتجاوز 1.4 حالة حول العالم.. والولايات المتحدة في الصدارة

Lebanon 24
29-11-2020 | 10:30
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تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 1.4 مليون حالة وفاة، وتركزت أكثر الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وبحسب بيانات جامعة هوبكنز الأميركي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 62،147،874 حالة، وإجمالي الوفيات  1،450،326.

 وبحسب بيانات الجامعة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة من حيث عدد الوفيات 266009، وإجمالي الإصابات 13،233،884.

تليها البرازيل باجمالي الوفيات 172561، وإجمالي الإصابات 6،290،272.

والهند في المركز الثالث بإجمالي وفيات 136200، وإجمالي إصابات 9،351،109.

- المكسيك 104242 حالة وفاة، والإصابات 1،594،078، .

- بريطانيا 58127 حالة وفاة، والإصابات 1،609،141.

- إيطاليا 54363 حالة وفاة، والإصابات 1،564،532.

- فرنسا 52212 حالة وفاة، والإصابات 2،260،789

- إيران 47486 حالة وفاة، والإصابات 935799

- إسبانيا 44668 حالة وفاة، والإصابات 1،628،208

- روسيا 38676 حالة وفاة، والإصابات 2،223،500
المصدر: وكالات
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