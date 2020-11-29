18
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
خبير يحذر من زمان ومكان الرد على اغتيال "أبو القنبلة النووية": في دول الخليج؟
Lebanon 24
29-11-2020
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الخبير في الشؤون الإيرانية، فكري سليم، إن اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة، هو ضربة أخرى ضمن الضربات المتتالية التي تعرضت لها إيران خلال الأشهر الماضية.
وتابع الخبير قائلا: " يعود بنا هذا الحادث إلى الحرائق والتفجيرات التي تعرضت لها مواقع نووية وعسكرية إيرانية خلال الأشهرالسابقة ووصفت في حينها بأنها أعمال تخريبية واختراقات أمنية إلكترونية، ربما كانت نتيجة لسطو إسرائيل قبل عامين على وثائق نووية إيرانية سرية كانت مخبأة في منطقة بجنوب طهران".
ومن خلال التصريحات الواردة على ألسنة مسؤولين إيرانيين حول وجود مؤشرات على دور إسرائيل في اغتيال محسن زاده، ومن خلال ما طرح عبر وسائل إعلام مختلفة عن استعداد الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة لإيران، بات من المرجح أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة أو عدة ضربات مباشرة لمنشآت نووية إيرانية، بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن يرحل عن البيت الأبيض.
وبحسب مراقبين، ستوجه إدارة ترامب ضربات لإيران في حال شعرت بوجود خطر حقيقي على أمن إسرائيل. وإن حدثت هذه الضربة المباشرة فسيكون هناك رد إيراني مباشر ضد المصالح الأميركية بدول الخليج، أو غير مباشر عن طريق عمليات انتقامية في المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم، عبر أذرع إيران التي أعدتها لهذا الهدف.
وإن تطورت الأحداث إلى حرب فستتأثر المنطقة بكاملها وتعود إلى الواجهة ما كان يعرف بحرب الناقلات إبان الحرب العراقية الإيرانية، مما سيؤثر بالسلب على منطقة الخليج وعلى صناعة النفط والاقتصاد العالمي".
من جانبه قال حماده امام، نائب رئيس تحرير الشروق وصاحب كتاب "الموساد اغتيال زعماء وعلماء" إنّ اسرائيل: "استعجلت المواجهة مع ايران وقررت تلغيم الطريق امام الرئيس الاميركي الجديد قبل أن يجلس على كرسيه بالبيت الابيض، بفتح جبهة مع ايران بقتل أبو القنبلة النووية محسن فخري زادة، لكن لم تضع إسرائيل في اعتبارها أن الخليج ودوله التي قامت بالتطبيع معه ستكون ميدان الرماية، إذ تشهد أراضيها تصفية الحساب بينهم بعد أن أصبح لإسرائيل سفارات ودبلوماسيين ومكاتب تمثيل تجاري بالخليج مع الأخذ بعين الاعتبار أن 16% من سكانه ينتمون للمذهب الشيعي، وهو ما تراه إيران بابا او منفذا للانتقام إن أرادت، إلا أن ردة الفعل الإيرانية قد تتأخر إلى ما بعد 20 يناير 2021 حتى تفسد مخطط إسرائيل في منع التقارب المتوقع بين بايدن وإيران".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
10:39 | 2020-11-29
29/11/2020 10:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
20:54 | 2020-11-28
28/11/2020 08:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
08:45 | 2020-11-29
29/11/2020 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات تكتيكية لـ"حزب الله" جنوباً وخلاف مع الجيش السوري.. ماذا ينتظرنا بعد اغتيال فخري زاده؟
Lebanon 24
تغييرات تكتيكية لـ"حزب الله" جنوباً وخلاف مع الجيش السوري.. ماذا ينتظرنا بعد اغتيال فخري زاده؟
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2020-11-29
لقاح فايزر سيعمل بـ"تكنولوجيا جديدة" قد تنقذ العالم.. ما هي؟
18:00 | 2020-11-29
السلطات الفرنسية تنقذ 45 مهاجراً من الغرق في بحر المانش
17:30 | 2020-11-29
بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء اغتيال العالم الإيراني فخري زاده
17:00 | 2020-11-29
هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟
16:30 | 2020-11-29
"وكالة مهر" تكشف علاقة فخري زاده بسوريا وحزب الله وحماس
16:00 | 2020-11-29
الخارجية العمانية تستنكر مقتل فخري زادة
فيديو
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
29/11/2020 18:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
15:00 | 2020-11-28
29/11/2020 18:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
29/11/2020 18:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact