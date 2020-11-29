عربي-دولي

مسؤول برلماني إيراني: البرلمان لا يشعر بالارتياح إزاء عمليات تفتيش منشآت إيران النووية

Lebanon 24
29-11-2020 | 15:30
A-
A+
Doc-P-770360-637422559857691901.jpg
Doc-P-770360-637422559857691901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علق المتحدث باسم البرلمان الإيراني، حسين سليمي، حول اجتماع البرلمان المغلق اليوم الأحد، وأكد أن البرلمان لا يشعر بالتفاؤل والارتياح، إزاء عمليات تفتيش منشآت إيران النووية.

وأشار إلى أن إيران "تشك في نزاهة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متهما المفتشين بأنهم "مصدر الكثير من الأحداث المريرة، واغتيال العلماء النوويين في إيران".

وقال حسين سليمي: "لقد قرر البرلمان إعداد مشروع قانون لوقف تطبيق البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتنا النووية".

كما أكد بيان للبرلمان الإيراني أن "أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال العالم فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب".

وقتل يوم الجمعة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2020-11-29
18:00 | 2020-11-29
17:30 | 2020-11-29
17:00 | 2020-11-29
16:30 | 2020-11-29
16:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website