مسؤول برلماني إيراني: البرلمان لا يشعر بالارتياح إزاء عمليات تفتيش منشآت إيران النووية

علق المتحدث باسم البرلمان الإيراني، حسين سليمي، حول اجتماع البرلمان المغلق اليوم الأحد، وأكد أن البرلمان لا يشعر بالتفاؤل والارتياح، إزاء عمليات تفتيش منشآت إيران النووية.

وأشار إلى أن إيران "تشك في نزاهة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متهما المفتشين بأنهم "مصدر الكثير من الأحداث المريرة، واغتيال العلماء النوويين في إيران".

وقال حسين سليمي: "لقد قرر البرلمان إعداد مشروع قانون لوقف تطبيق البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتنا النووية".

كما أكد بيان للبرلمان الإيراني أن "أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال العالم فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب".

وقتل يوم الجمعة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".