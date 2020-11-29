بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا "قلقة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ونود أن يتم تهدئة الوضع في المنطقة".



وأكد الوزير أن: "لندن تلتزم بالأعراف الدولية التي بموجبها تعتبر الهجمات على المدنيين غير مقبولة".

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.



وبدروها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن العالم الإيراني اغتيل بعملية "تفجير وإطلاق نار في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران مساء الجمعة". وأكدت الوكالة أن اسم العالم الإيراني الكبير قد سرب إلى الموساد الإسرائيلي من خلال قائمة الأمم المتحدة.