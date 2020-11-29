عربي-دولي

بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

Lebanon 24
29-11-2020 | 17:30
A-
A+
Doc-P-770378-637422619408207976.jpg
Doc-P-770378-637422619408207976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا "قلقة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ونود أن يتم تهدئة الوضع في المنطقة".

وأكد الوزير أن: "لندن تلتزم بالأعراف الدولية التي بموجبها تعتبر الهجمات على المدنيين غير مقبولة".
واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.

وبدروها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن العالم الإيراني اغتيل بعملية "تفجير وإطلاق نار في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران مساء الجمعة". وأكدت الوكالة أن اسم العالم الإيراني الكبير قد سرب إلى الموساد الإسرائيلي من خلال قائمة الأمم المتحدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2020-11-29
18:00 | 2020-11-29
17:00 | 2020-11-29
16:30 | 2020-11-29
16:00 | 2020-11-29
15:30 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website