عربي-دولي

السلطات الفرنسية تنقذ 45 مهاجراً من الغرق في بحر المانش

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-770395-637422684792257007.jpeg
Doc-P-770395-637422684792257007.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 45 مهاجرا من الغرق من بينهم امرأة حامل وأطفال السبت في بحر المانش بعد تعرض قاربهم البدائي لمشاكل قبالة سواحل دنكيرك.

وقالت السلطات الفرنسية المسؤولة عن القناة الإنكليزية وبحر الشمال في بيان، إن العديد من الأشخاص "بدت حرارة جسمهم منخفضة" بعد نقلهم على متن سفينة دورية.

وأضافت أن رجال الإنقاذ وشرطة الحدود تولوا مسؤولية المهاجرين، الذين كانوا "جميعهم سالمين" عندما وصلوا إلى الشاطئ في كاليه في وقت مبكر مساء السبت.

وقال مصدر مقرب من خدمات الطوارئ لوكالة فرانس برس إنّ الطقس الهادئ نهاية الأسبوع الماضي أثار مخاوف بين رجال الإنقاذ البحريين من أن أعدادا أكبر من المعتاد ستحاول العبور إلى بريطانيا.
 

مع حركة المرور المزدحمة والرياح والتيارات القوية، يمكن أن يكون عبور القناة في غاية الخطورة للقوارب الصغيرة رغم المسافة القصيرة بين كاليه وميناء دوفر البريطاني.

في أواخر تشرين الأول، لقي 4 أشخاص مصرعهم وفُقد ثلاثة في أكثر الحوادث مأسوية بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة.

ومنذ 2018، حاولت أعداد متزايدة من المهاجرين عبور البحر من فرنسا إلى بريطانيا.

والسبت، وقع البلدان اتفاقًا يهدف إلى مضاعفة الدوريات الفرنسية اعتبارا من الأول من كانون الأول على أن تساندها طائرات مسيرة ورادارات لرصد الذين يحاولون العبور.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-29
23:30 | 2020-11-29
23:29 | 2020-11-29
23:00 | 2020-11-29
22:30 | 2020-11-29
22:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website