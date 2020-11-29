هجوم دموي يستهدف قاعدة عسكرية في أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً وأصيب 24 آخرين في هجومين انتحاريين منفصلين إستهدفا قاعدة عسكرية ورئيساً إقليمياً صباح اليوم الأحد في أفغانستان، في واحدة من أعنف الهجمات ضد القوات الأفغانية منذ شهور.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان الهجوم، لكنه لم يقدم أي معلومات عن حجم الخسائر.وفي التفاصيل، فجر إنتحاري نفسه بسيارة مفخخة بالقرب من وحدة الحماية العامة في غزنة صباح اليوم، بحسب ما قال المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيد الله جمازادة.وقال زهرشاه نيكمال، رئيس إدارة الصحة العامة المحلية، إن عدد القتلى في الهجوم على وحدة الحماية العامة ارتفع إلى 34، وأصيب 24، ومعظم الضحايا من العسكريين.