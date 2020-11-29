16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هكذا ساعدت التقنيات الأميركية الصنع في مراقبة الصين للإيغور
Lebanon 24
29-11-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير جديد نشره موقع "wvnews" أنّ التقنيات الأمريكية الصنع ساعدت في مراقبة الصين للإيغور، مشيراً إلى أنّ أجهزة كمبيوتر عملاقة موجودة داخل مجمع الحوسبة السحابية في شينجيانغ، يمكنها تحليل 1000 فيديو في وقت واحد والبحث في أكثر من 100 مليون صورة في ثانية واحدة.
ويكمن الهدف من ذلك في مراقبة السيارات والهواتف والوجوه، وتجميع أنماط السلوك من أجل السلطات. وبحسب التقرير، فقد جرى افتتاح مجمع الحوسبة في شينجيانغ قبل 4 سنوات، ويعمل على قوة الرقائق المصنعة من قبل شركتي "Intel" و "Nvidia".
ومع هذا، فإن هاتين الشركتين تقولان أنهما لم تكونا على دراية باستغلال تقنيتهما، وهو أمر معقول تماماً وغير قابل للتصديق بشكل كامل في نفس الوقت، بحسب التقرير.
وتعتبرُ سلاسل التوريد وترتيبات المبيعات في صناعة الحوسبة معقدة. ففي كثير من الأحيان، كما في هذه الحالة، يقوم مشترٍ لتلك المنتجات الأمريكية بتزويد الشركات اليومية والقوات العسكرية والأمنية الصينية بتلك السلع، ويصعب تحديد التدفقات من الشركة الأصلية المصعنّة للشرائح إلى الدولة. من ناحية أخرى، لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال للتنبؤ بكيفية إساءة استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من قبل حكومة لديها سجل من الاستبداد الرقمي. ومن المحتمل أن العديد من الشركات الأمريكية لا تبحث عن روابط بين منتجاتها وانتهاكات حقوق الإنسان لأنها لا تريد العثور على هذه الروابط.
وسيواجه الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن مأزقاً عندما يتولى منصبه في كانون الثاني المقبل، ويتمثل في كيفية فرض ضوابط وعقوبات على الصادرات من دون إلحاق أضرار جانبية بالشركات التي تبيع التقنيات ذات الإستخدامات غير الضارة. ويتوجب على الإدارة الأمريكية الجديدة مطالبة الشركات بتتبع الوجهات النهائية لمنتجاتها وإجبارها على عدم إغلاق أعينها بعد الآن.
تابع
الأكثر قراءة
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
08:45 | 2020-11-29
29/11/2020 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
10:39 | 2020-11-29
29/11/2020 10:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2020-11-29
وثائق تكشف علاقة مسؤول أممي بـ"طباخ بوتين"
23:30 | 2020-11-29
الصين تمنعُ الأجانب في البلاد من مناقشة الدين مع السكان المحليين
23:29 | 2020-11-29
اصابة بايدن بعد انزلاقه... ماذا حصل مع الرئيس الأميركي المنتخب؟
23:00 | 2020-11-29
"كان يخاف الفتيات".. حقائق جديدة تُكشف عن طفولة كيم جونغ أون
22:30 | 2020-11-29
بسبب العقوبات الأميركية.. كاري لام بدون حساب مصرفي
22:00 | 2020-11-29
"موانئ أبوظبي" توفر قدرات لتخزين وتوزيع 70 مليون جرعة لقاح ضدّ كورونا
فيديو
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 01:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
15:00 | 2020-11-28
30/11/2020 01:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
30/11/2020 01:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact