عربي-دولي

بسبب العقوبات الأميركية.. كاري لام بدون حساب مصرفي

Lebanon 24
29-11-2020 | 22:30
A-
A+
Doc-P-770410-637422706419871189.jpg
Doc-P-770410-637422706419871189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إنها "تحتفظ بكومات من الأموال النقدية في منزلها"، مشيرة إلى أنه "تستخدم هذه الأموال يومياً في كل معاملاتها".

وأوضحت لام في مقابلة مع التلفزيون المحلي "اتش كاي أي بي سي" أنها "لا تمتلك حساباً مصرفياً"، وقالت: "الأموال النقدية في منزلي والحكومة تسدّد لي أجراً نقداً".

ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها مع 14 مسؤولاً في هونغ كونغ بعد فرض بكين قانون الأمن القومي في المدينة خلال حزيران الماضي، لم تعد لام تمتلك حساباً مصرفياً. وبموجب العقوبات الأميركية، فقد جرى تجميد أصول المسؤولين الـ15 في الولايات المتحدة مع تجريم أي معاملة مالية يقومون بها داخل هذا البلد.

وقالت لازم للمحطة: "أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الجالسة أمامك لا أملك حساباً مصرفياً. لدي كومات من الأموال النقدية في منزلي. يشرفني أن تفرض علي عقوبات غير مبررة من قبل الحكومة الأمريكية".

وتتقاضى لام أجراً قدره 5,21 مليون دولار محلي (672 ألف دولار) في السنة، وهو من أعلى الأجور التي يتقاضها قادة العالم.

إلى ذلك، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأموال القليلة التي يملكونها في حصّالاتهم مقارنة مع ثروة كاري لام، منتقدين تصريحاتها الأخيرة، في وقتٍ تساءل البعض حول كيفية نقل أجرها الكبير إلى منزلها.

 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-29
23:30 | 2020-11-29
23:29 | 2020-11-29
23:00 | 2020-11-29
22:00 | 2020-11-29
21:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website