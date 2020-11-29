بسبب العقوبات الأميركية.. كاري لام بدون حساب مصرفي

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إنها "تحتفظ بكومات من الأموال النقدية في منزلها"، مشيرة إلى أنه "تستخدم هذه الأموال يومياً في كل معاملاتها".

وأوضحت لام في مقابلة مع التلفزيون المحلي "اتش كاي أي بي سي" أنها "لا تمتلك حساباً مصرفياً"، وقالت: "الأموال النقدية في منزلي والحكومة تسدّد لي أجراً نقداً".

ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها مع 14 مسؤولاً في هونغ كونغ بعد فرض بكين قانون الأمن القومي في المدينة خلال حزيران الماضي، لم تعد لام تمتلك حساباً مصرفياً. وبموجب العقوبات الأميركية، فقد جرى تجميد أصول المسؤولين الـ15 في الولايات المتحدة مع تجريم أي معاملة مالية يقومون بها داخل هذا البلد.

وقالت لازم للمحطة: "أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الجالسة أمامك لا أملك حساباً مصرفياً. لدي كومات من الأموال النقدية في منزلي. يشرفني أن تفرض علي عقوبات غير مبررة من قبل الحكومة الأمريكية".

وتتقاضى لام أجراً قدره 5,21 مليون دولار محلي (672 ألف دولار) في السنة، وهو من أعلى الأجور التي يتقاضها قادة العالم.

إلى ذلك، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأموال القليلة التي يملكونها في حصّالاتهم مقارنة مع ثروة كاري لام، منتقدين تصريحاتها الأخيرة، في وقتٍ تساءل البعض حول كيفية نقل أجرها الكبير إلى منزلها.