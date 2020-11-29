اصابة بايدن بعد انزلاقه... ماذا حصل مع الرئيس الأميركي المنتخب؟

أعلن مكتب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.



وقال مكتب بايدن إن الحادث وقع أمس السبت وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما) اليوم الأحد "كإجراء احترازي".