بايدن أصيب بكسر في قدمه: هذه حالته الصحية.. وهكذا علق ترامب على إصابته

أُصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاءً طبّيًا، بحسب ما أعلن فريقه أمس الأحد، بعد أن نُقل الرجل (78 عاما) إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 كانون الثاني، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة. وهو قد عانى من هذه الإصابة، السبت، أثناء اللعب مع "ميجور"، أحد كلبيه، وهما من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد).

في بادئ الأمر، تحدّث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، عن "التواء في القدم اليمنى"، قائلاً إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ "كسرٍ واضح"، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي "أكّد وجود" كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب.

وأضاف أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.

وكشف كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

وقال أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

من جهته، تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، مساء أمس الأحد، "الشفاء العاجل" للرئيس المنتخب، جو بايدن، عقب الاشتباه بإصابة الأخير بكسر بسيط.

وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص الاحترازية، وفقا لمكتبه.