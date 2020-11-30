23
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اكتشاف 70 مقبرة جماعية وفردية في إقليم تيغراي (فيديو)
Lebanon 24
30-11-2020
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف التلفزيون الإثيوبي، أمس الأحد، عن مجموعة من المقابر الجماعية والفردية، والتي وصلت إلى 70 مقبرة، ببلدة حميرا بإقليم تيغراي.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية انتهاء عملياتها العسكرية في إقليم تيغراي.
وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزي العسكري أثناء سيرهم في حقل قال مذيع إنه ببلدة حميرا.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.
ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيغراي وتقييد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من تشرين الثاني بين القوات الإثيوبية وقوات تيغراي.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت إثيوبيا سيطرة القوات المسلحة الفيدرالية بالكامل على مدينة ميكيلي، العاصمة الإقليمية لإقليم تيغراي.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) عن رئيس أركان قوة الدفاع الوطني الجنرال بيرهانو جولا، أن قوات الدفاع قد سيطرت بالكامل على مدينة ميكيلي.
وتسبب الصراع بين الجيش الفيدرالي وحركة تحرير شعب تيغراي منذ حوالي شهر في فرار الآلاف من منطقة التقراي شمالي إثيوبيا.
وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيغراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيغراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قبل نحو 3 أسابيع، الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعدما قال إنها هاجمت معسكرا للجيش وحاولت سرقة معداته.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
13:11 | 2020-11-29
29/11/2020 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
14:31 | 2020-11-29
29/11/2020 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
22:30 | 2020-11-29
29/11/2020 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:43 | 2020-11-30
إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زادة "صنع في إسرائيل"
10:30 | 2020-11-30
القنصلية السعودية في هونغ كونغ تحذر رعاياها من حمل هذا الشيء
10:00 | 2020-11-30
"قاتل أشد فتكا" من كورونا يتغول في إفريقيا
09:00 | 2020-11-30
الرئيس البرازيلي يقول إن لديه مصادر تؤكد وجود غش في انتخابات أميركا
08:30 | 2020-11-30
حقائب يد وجليد جاف.. انطلاق أول عملية شحن "كبيرة" للقاح كورونا
07:00 | 2020-11-30
للمرة الأولى.. البيت الأبيض "إعلاميا" في قبضة النساء
فيديو
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 11:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact