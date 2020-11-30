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عربي-دولي
القنصلية السعودية في هونغ كونغ تحذر رعاياها من حمل هذا الشيء
Lebanon 24
30-11-2020
|
10:30
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حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ رعاياها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس.
وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنبه القنصلية أن حكومة هونغ كونغ تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت".
والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح كهربائي صمم بالأساس لإيقاف حركة شخص ما من دون أن يتسبب ذلك في أضرار جسمية بالغة؛ ويستعمل أفراد الشرطة هذا السلاح في معظم الدول.
ويوصف الصاعق الكهربائي بأنه البديل "الأقل فتكا" من الأسلحة النارية، لذلك تستخدمه أجهزة الشرطة فى معظم الدول فى تفريق المظاهرات أو القبض على المجرمين.
لكن دراسات حذرت من أن الصاعق الكهربائي يؤثر بالسلب على صحة القلب وقد يؤدي إلى سكتة.
المصدر: سبوتنيك
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