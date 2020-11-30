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عربي-دولي
إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زادة "صنع في إسرائيل"
Lebanon 24
30-11-2020
|
10:43
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أعلن "تلفزيون برس" الإيراني الناطق بالإنكليزية، الاثنين، أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة "صنع في إسرائيل".
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه للمحطة: "السلاح الذي انتشل من موقع العمل الإرهابي (حيث اغتيل فخري زادة) يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية".
المصدر: سكاي نيوز
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