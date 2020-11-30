إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زادة "صنع في إسرائيل"

أعلن "تلفزيون برس" الإيراني الناطق بالإنكليزية، الاثنين، أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة "صنع في إسرائيل".



وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه للمحطة: "السلاح الذي انتشل من موقع العمل الإرهابي (حيث اغتيل فخري زادة) يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية".