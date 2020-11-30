ستقدّم طلبات الترخيص بعدما أثبت فعالية كبيرة.. بشرى جديدة من موديرنا

بصيص أمل تصدّره شركة موديرنا بعد كل نبأ يتعلق بفعالية اللقاح ضد كورونا، واليوم، أعلنت الشركة أنها ستقدم طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت 94,1%.

وقالت الشركة الاميركية إنّ اللقاح ضد كورونا فعال على جميع الفئات العمرية، وفعال بـ100 بالمئة في المرحلة الثالثة من التجارب، مضيفة أنّها لم تلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب، وتوقعت توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام.

وتابعت الشركة: "لم نسجل أي حالات مقلقة في التجارب ضد كورونا منذ 16 تشرين الثاني".