عربي-دولي

تنسيق عربي ثلاثي لمؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية

Lebanon 24
30-11-2020 | 18:00
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قال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، حسام زكي، الاثنين، إن هناك تنسيقا مصريا أردنيا فلسطينيا لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف زكي في بيان أن هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تعيد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية بعد سنوات من التغييب في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إن الإدارة الأميركية الجديدة من الممكن أن تتعامل بشكل إيجابي وبنّاء، وربما تشهد المرحلة المقبلة الاستئناف المنشود للعملية السلمية المتوفقة منذ سنوات.

وأضاف زكي أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام لجامعة أحمد أبو الغيط عقدا مساء الأحد، لقاءً جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف زكي أن عباس تحدث بشكل واضح عن الوضع الإقليمي والدولي ونتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وما هو المطلوب من الجامعة العربية تجاه الفلسطينيين.

وكان عباس قد بدأ الأحد أول جولة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية في اذار الماضي.

وفي البداية، سافر عباس بمروحية أردنية إلى عمّان، حيث أجرى مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ثم سافر إلى العاصمة المصرية، القاهرة. والاثنين، أجرى عباس مباحثات مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القمة تناولت مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: سكاي نيوز
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