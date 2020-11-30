بعد ايام على إغتيال زاده.. مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على حدود سوريا

تحدثت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر عراقية عن مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على الحدود مع سوريا بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم.

ونقلت "العربية" انّ القائد بالحرس الثوري قتل بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم مع سوريا، وأن الاستهداف حصل في وقت متأخر أمس.



وبحسب المعلومات فإنّ القيادي قتل مع 3 مرافقين بعد عبورهم منفذ القائم. وتحدثت معلومات عن نقل جثمانه مع مرافقيه إلى بغداد من الحدود مع سوريا.

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل العالم النووي محسن فخري زادة في طهران، والتي شكلت ضربة كبيرة لايران لاهمية ومكانة زاده.