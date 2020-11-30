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ضربة توازي مقتل سليماني.. معلومات مثيرة عن محسن فخري زاده

Lebanon 24
30-11-2020 | 19:00
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في موقف إيراني جديد بشأن اغتيال محسن فخري زاده، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، إنّ عملية اغتيال فخري زاده كانت معقدة واحترافية، ونفذت بأسلوب جديد بالكامل، استخدمت فيها أجهزة الكترونية.
 
وأوضح شمخاني أنّ مكان الاغتيال الذي نفذ قرب طهران، لم يكن فيه أيّ شخص، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. واتهم منظمة "مجاهدي خلق" بالضلوع في عملية الإغتيال، إضافة الى إسرائيل.
 
متى ظهر اسم محسن فخري زاده؟

شحيحة هي المعلومات عن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي قضى بعد استهدافه قرب طهران الجمعة، وهو ينتمي إلى مجموعة من الشخصيات الإيرانية التي أمضت حياتها في الظل، وخرجَ اسمُها الى العلن بعد الوفاة. فأيّ دور أدّاه فخري زاده، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية؟
 
وشغل فخري زاده رسمياً منصب رئيس منظمة الأبحاث والابداع التابعة لوزارة الدفاع. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إنّ فخري زاده كان معاوناً له وأدّى دوراً مهماً في الإبتكارات الدفاعية وفي الدفاع النووي.
 
 
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