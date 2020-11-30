عربي-دولي

مصر واليونان.. تدريب بحري عابر في بحر إيجه

Lebanon 24
30-11-2020 | 19:30
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أقامت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية، الاثنين، تدريباً بحرياً عابراً في نطاق بحر إيجه شمالي البحر المتوسط.

 

وجاء التدريب البحري أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة -3"، الذي تم تنفيذه في نطاق المياه الإقليمية لروسيا.

 

ونفذت الوحدات عدداً من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية.

 

ويهدف التدريب إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

 

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد تامر الرفاعي، إن هذا التدريب تم في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

 

ولفت إلى أن التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية.

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