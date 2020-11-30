ويلز.. إجراءات جديدة صارمة للحدّ من تفشي كورونا

قال الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد إن "فيروس كورونا يتسارع في جميع أنحاء ويلز"، مشيراً إلى أن "المكاسب التي تحققت خلال فترة الإغلاق التي استمرت 17 يوماً في البلاد تتآكل".وشهدت ويلز تزايداً في أعداد إصابات "كورونا"، الأمر الذي دفع بالجهات الحكومية لفرض قيود جديدة.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّه اعتباراً من يوم الجمعة، يتوجب على الحانات في ويلز ببريطانيا، إغلاق أبوابها عند الساعة 6 مساءً، كما أن عليها التوقف عن بيع المشروبات الكحولية. إلا أنه بعد الموعد المحدد، فإن عملها سيقتصر فقط على تسليم الوجبات السريعة.