عربي-دولي

ويلز.. إجراءات جديدة صارمة للحدّ من تفشي كورونا

Lebanon 24
30-11-2020 | 23:59
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قال الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد إن "فيروس كورونا يتسارع في جميع أنحاء ويلز"، مشيراً إلى أن "المكاسب التي تحققت خلال فترة الإغلاق التي استمرت 17 يوماً في البلاد تتآكل".

وشهدت ويلز تزايداً في أعداد إصابات "كورونا"، الأمر الذي دفع بالجهات الحكومية لفرض قيود جديدة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّه اعتباراً من يوم الجمعة، يتوجب على الحانات في ويلز ببريطانيا، إغلاق أبوابها عند الساعة 6 مساءً، كما أن عليها التوقف عن بيع المشروبات الكحولية. إلا أنه بعد الموعد المحدد، فإن عملها سيقتصر فقط على تسليم الوجبات السريعة.
 
كذلك، سيتم إغلاق دور السينما ومراكز ألعاب البولينغ وأماكن الترفيه الداخلية الأخرى أيضاً.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب إغلاق امتدّ من 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وبعد ذلك، ازدادت إصابات "كورونا" في ويلز من 160 لكل 100 ألف إصابة إلى 210 لكل 100 ألف خلال الأيام الـ10 الماضية.
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