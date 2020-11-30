بسبب كورونا.. هونغ كونغ تفرض قيوداً على التجمعات





وسجلت هونغ كونغ، الإثنين، 76 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 6,315، وذلك وفقاً لبيانات موقع "worldometers" الإلكتروني.



وقالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الاثنين، إن التجمعات العامة ستقتصر على شخصين، بما في ذلك على طاولات المطاعم والأماكن الرياضية، مشيرة إلى أنّ معظم الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وستستمر على مدى أسبوعين. فرضت هونغ كونغ أقسى قيود على التجمعات العامة في المدينة، وطلبت من موظفي الخدمة المدنية العودة إلى العمل عن بُعد، وذلك في إطار جهود الحكومة لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.وسجلت هونغ كونغ، الإثنين، 76 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 6,315، وذلك وفقاً لبيانات موقع "worldometers" الإلكتروني.وقالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الاثنين، إن التجمعات العامة ستقتصر على شخصين، بما في ذلك على طاولات المطاعم والأماكن الرياضية، مشيرة إلى أنّ معظم الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وستستمر على مدى أسبوعين.

كذلك، أعلنت لام عن إغلاق أماكن مثل صالات ما جونغ وحمامات السباحة. ومع هذا، سيتعين على المطاعم أيضاً تقصير ساعات تناول الطعام في الصالات حتى الساعة 10 مساءً، كما سيتم إغلاق المنتزهات الترفيهية. وستكون العقوبة القصوى لمخالفة تدابير التباعد الاجتماعي نحو 3225 دولاراً أمريكياً وأيضاً السجن.



وفي وقت سابق، أعلنت هونغ كونغ تعليق الحضور إلى المدارس في جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في المدينة، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل.