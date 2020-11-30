عربي-دولي

آبي أحمد: قواتنا لم تقتل مدنياً واحداً خلال الهجوم على تيغراي

Lebanon 24
30-11-2020 | 20:00
A-
A+
Doc-P-770723-637423632727140150.jpg
Doc-P-770723-637423632727140150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أنّ القوات الحكوميّة لم تقتل مدنياً واحداً خلال هجومها ضدّ القوات المتمرّدة في تيغراي.

كلام أحمد جاء خلال تصريحات أمام البرلمان، إذ قال أن جيشه منضبط ومنتصر، ولن يدمر ميكيلي عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها، مشيراً إلى أنه "جرى منع الجيش الإثيوبي من ملاحقة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتم تكليف المختصين من الشرطة الفيدرالية بإلقاء القبض عليهم". وقال: "ندعو هؤلاء للإستسلام كفرصة أخيرة بدون مقاومة".

ولفت إلى أنّ الطائرات المسيرة استخدمت لمراقبة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن القوات الفيدرالية رفضت إطلاق الصواريخ هناك، وقال: "على الرغم من أن لدينا قدرة أفضل، فإننا لن نستخدمها. نحن نتصرف بمسؤولية".
 
وكان أحمد أعلن مؤخراً أنّ العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح، وذلك بعدما تمكنت القوات الاتحادية من السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم.

إلى ذلك، قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل إنه لا يزال يقاتل بالقرب من العاصمة الإقليمية ميكيلي بعد أن استولت عليها القوات الحكومية.

ومساء الأحد، أعلن جبر ميكائيل، استعادة السيطرة على بلدة أكسوم من القوات الاتحادية الإثيوبية.

ومع هذا، شهدت مستشفيات عاصمة تيغراي تدفّقاً لمرضى مصابين بصدمات نفسية وفق ما أعلنته، الأحد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك غداة الإعلان عن سيطرة القوات الحكومية الإثيوبية على ميكيلي وتأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء المعارك.

وقطعت الاتصالات بالكامل عن تيغراي خلال النزاع، وفرضت قيود على إمكانية وصول وسائل الإعلام إلى المكان، ما يجعل من مهمة التحقق من صحة إعلان آبي أمراً مستحيلاً.

والأحد، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمال الإغاثة في ميكيلي يعانون شحاً في المواد الغذائية والموارد الطبية بما في ذلك أكياس توضيب الجثث.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "نحو 80% من المرضى" في مستشفى "أيدر"، إحدى أكبر المؤسسات الطبية في المدينة، مصابون بصدمات نفسية"، من دون تحديد كيفية إصابتهم.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-30
23:30 | 2020-11-30
23:00 | 2020-11-30
22:30 | 2020-11-30
22:00 | 2020-11-30
21:51 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website