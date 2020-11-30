عربي-دولي

بعد مقتل فخري زاده.. الخارجية الإسرائيلية تحث بعثاتها الدبلوماسية على توخي الحذر

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:51
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 دعا المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، في رسالة، جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، إلى تكثيف الإجراءات الأمنية واتخاذ احتياطات إضافية، في أعقاب تهديدات من قادة إيرانيين بالرد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وطلب أوشبيز من بعثات بلاده "الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الاستعداد واليقظة لأي نشاط غير عادي في منطقة البعثة، وفي مراكز الجاليات اليهودية والإسرائيلية".

وقال إنه أراد "التأكيد على خطورة الأحداث وضرورة قيامنا جميعا بضمان سلامة وصحة جميع موظفي البعثة وأفراد عائلاتهم دون استثناء".
المصدر: روسيا اليوم
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