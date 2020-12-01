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وزير دفاع أميركي أسمر البشرة؟

Lebanon 24
01-12-2020 | 06:47
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية بأن أعضاء تكتل الديمقراطيين من أصول إفريقية في الكونغرس يحثون المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن على اختيار وزير دفاع أسمر البشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط التكتل على بايدن في هذا الشأن يضعف بعض الآمال في أن يختار ميشيل فلورنوي، المرشحة لتكون أول امرأة على رأس البنتاغون.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي بايدن الديمقراطيين أن التكتل يضغط أيضا من أجل "النظر بجدية" في تعيين أمريكيين من أصل إفريقي في وظائف الأمن القومي بالإدارة الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن فلورنوي لا تزال المرشحة الأوفر حظا لدى بايدن الذي وعد بأن تكون إدارته الأكثر تنوعا في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعرف فلورنوي البالغة من العمر 59 عاما بمواقفها الثابتة وميولها للتعاون العسكري القوي في الخارج. وقد خطت خطواتها الأولى في البنتاغون في التسعينيات حيث شغلت عدة وظائف، كانت آخرها وكيلة وزارة الدفاع للسياسة في الفترة ما بين 2009 و2012.
المصدر: وكالات
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