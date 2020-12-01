أمضى 4 أشهر مثيرة للجدل بالبيت الأبيض واشتبك مع الآخرين.. استقالة مسؤول أميركي كبير

أفادت شبكة "فوكس نيوز" باستقالة الدكتور سكوت أطلس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون فيروس كورونا، من منصبه.



وقالت الشبكة إن استقالة الدكتور أطلس جاءت بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل في البيت الأبيض، اشتبك فيها مرارا مع أعضاء آخرين في فريق العمل.