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ارتفاع قياسي لوفيات "كورونا".. وأردوغان يعلن أوسع إغلاق للبلد

Lebanon 24
01-12-2020 | 08:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوسع إغلاق في البلاد حتى الآن وسط ارتفاع في عدد حالات كوفيد-19، ومد فترات حظر التجول لتشمل ليالي الأسبوع كما فرض إغلاقا كاملا خلال نهاية الأسبوع.

متحدثا بعد اجتماع وزاري الاثنين، قال رجب طيب أردوغان إن حظر التجول سيطبق في أيام الأسبوع بين التاسعة مساء والخامسة صباحا. كما أعلن إغلاقا كاملا في نهاية الأسبوع من التاسعة مساء الجمعة إلى الخامسة صباح الاثنين.
بعد ضغط كبير من المجتمع الطبي والرأي العام، استأنفت تركيا الأسبوع الماضي تسجيل كل الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت تعلن فقط عدد الحالات التي ظهرت عليها الأعراض لأربعة أشهر. تسبب هذا في ارتفاع عدد الحالات إلى حوالي 30 ألف وجعل تركيا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة في أوروبا.
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة تسجيل 31219 إصابة جديدة مؤكدة و188 وفاة جديدة. وصلت الوفيات اليومية في تركيا لأعداد قياسية لمدة 8 أيام على التوالي، وبلغت إجمالا 13746 وفاة.
تبدأ إجراءات حظر التجول الجديدة الثلاثاء. يستثنى منها متاجر البقالة وتوصيل الطعام خلال ساعات معينة.
في الربيع، فرضت تركيا إغلاقات مؤقتة في نهاية الأسبوع والأعياد لمكافحة تفشي كورونا، لكن معدلات الإصابات والوفيات الحالية ارتفعت أكثر من معدلات الربيع. ولم ينجح حظر التجول في ليال نهاية الأسبوع خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير في تقييد حركة الناس.

قالت الجمعية الطبية التركية، التي كانت مهمة بالنسبة لسياسات الحكومة ودعت لمزيد من الشفافية منذ آذار، إن 20 عاملا بالمجال الطبي مات في أسبوع واحد بسبب مضاعفات كوفيد-19. وبلغت نسبة إشغال أسرة وحدات الرعاية المركزة 71 بالمائة، وفقا لوزارة الصحة.
أعلن أردوغان أيضا أن الأشخاص أكبر من 65 عاما أو أقل من 20، المسموح لهم بالخروج ثلاث ساعات يوميا، لن يسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام، كما ستستخدم شفرة تتبع مخالطين لزائري المراكز التجارية وستقيد الأفراح والجنازات بحضور 30 شخص فقط. وحث الناس أيضا على الإقلاع عن التدخين وفتح نوافذهم والالتزام بلوائح التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
المصدر: "سكاي نيوز
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