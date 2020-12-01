لقاء مرتقب بين نتانياهو والسيسي في القاهرة

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيزور مصر خلال الأسابيع القادمة، وسيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خاصة الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث يناقشان المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.