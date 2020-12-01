البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%

صادق البرلمان الإيراني، الثلاثاء، على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.وبحسب التلفزيون الحكومي، تم قبول الخطوط العريضة للمشروع المسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية" بموافقة 251 صوتا من أصل 290.وعقب المصادقة على المشروع، هتف النواب الإيرانيون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.وفي حال حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري وأصبح قانونا، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل وزيادة مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.ويأتي هذا التطور عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.