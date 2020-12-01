عربي-دولي

البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%

Lebanon 24
01-12-2020 | 11:18
A-
A+
Doc-P-770881-637424184203361071.jpg
Doc-P-770881-637424184203361071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق البرلمان الإيراني، الثلاثاء، على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.

وبحسب التلفزيون الحكومي، تم قبول الخطوط العريضة للمشروع المسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية" بموافقة 251 صوتا من أصل 290.

وعقب المصادقة على المشروع، هتف النواب الإيرانيون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حال حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري وأصبح قانونا، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل وزيادة مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-12-01
13:30 | 2020-12-01
13:00 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
11:42 | 2020-12-01
11:33 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website