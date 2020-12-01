عربي-دولي

إصابات كورونا تتجاوز 62.84 مليون عالميا.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
01-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-770888-637424196034104013.jpg
Doc-P-770888-637424196034104013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.84 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات.

- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.

- الهند: 137139، 9431691.

- البرازيل: 172833، 6314740.

- روسيا: 39895، 2295654.

- فرنسا: 52731، 2222488.

- إسبانيا: 45069، 1648187.

-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.

- إيطاليا: 55576، 1601554.

- الأرجنتين: 38473، 1418807.

- كولومبيا: 36584، 1308376.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-12-01
13:30 | 2020-12-01
13:00 | 2020-12-01
11:42 | 2020-12-01
11:33 | 2020-12-01
11:18 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website