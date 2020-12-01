عربي-دولي

"المونيتور": قناة سرية بين "إسرائيل" وتركيا.. هذا ما يخشاه أردوغان

Lebanon 24
01-12-2020 | 11:42
A-
A+
Doc-P-770890-637424199326540408.jpg
Doc-P-770890-637424199326540408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع "المونيتور" تقريراً عن وجود قناة محادثات سرية بين "إسرائيل" وتركيا لهدف تحسين العلاقات بينهما.

وقالت مصادر مطلعة لـ "المونيتور" إن رئيس الاستخبارات القومية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار جهود أطلقتها تركيا لتطبيع العلاقات.

كما، أكدت ثلاثة مصادر، في حديثها لـ "المونيتور"، "شريطة عدم ذكر الأسماء"، أن "اجتماعات عُقدت في الأسابيع الأخيرة مع هاكان فيدان الذي يمثل تركيا في واحد منها على الأقل، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مكانها". 

وقال أحد المصادر إن "حركة المرور بين تركيا وإسرائيل مستمرة" ، لكنه لم يخض في التفاصيل.

يُعتقد أن "فيدان عقد عدة اجتماعات من هذا القبيل في الماضي، لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سوريا وليبيا من بين أمور أخرى"، كما أورد "المونيتور" لأول مرة.

لكن المصادر قالت إن "الجولة الأخيرة كانت تهدف تحديداً إلى رفع مستوى العلاقات".

وبحسب المونيتور، "هناك قلق متزايد في أنقرة من أن إدارة جو بايدن القادمة ستكون أقل تساهلاً مع عدوانية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالمقارنة مع إدارة ترامب، ولاسيما في كل ما يتعلق بقضية فرض العقوبات".

وأشار الموقع إلى أن "تركيا قامت بثلاث غارات منفصلة ضد الأكراد السوريين منذ عام 2016، وأرسلت القوات والمرتزقة السوريين إلى ليبيا وأذربيجان".

ويتمثّل القلق الأكبر، بحسب الموقع ذاته، أنه على عكس الرئيس دونالد ترامب، "لن يحمي بايدن تركيا من العقوبات بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية".

مصدر استخباري غربي، قال للموقع إن التفكير التركي هو أن علاقات جيدة مع "إسرائيل" ستمنحهم نقاطاً في محيط إدارة بايدن.

يشار إلى أنه في أيار 2018 ، أقدمت تركيا على طرد السفير الإسرائيلي بسبب "الهجمات الدموية على غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس".
 
(الميادين) 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-12-01
13:30 | 2020-12-01
13:00 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
11:33 | 2020-12-01
11:18 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website