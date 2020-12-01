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"فايزر" و"بيونتيك" تتحرّكان لترخيص لقاحهما ضدّ "كورونا" في أوروبا!

Lebanon 24
01-12-2020 | 13:00
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أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أنّهما تقدمتا، أمس الإثنين، بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضدّ فيروس "كورونا" المستجد في أوروبا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المجموعتين قولهما في بيان إنّهما تقدمتا، الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد "كوفيد-19".

وأضاف البيان أنّ اللقاح "سيكون متوفراً في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم".

وكانت شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" أعلنتا قبل أيام أن نتائج التجارب النهائية، أظهرت أن لقاحهما فعال في الوقاية من "كوفيد-19" بنسبة 95% بدون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويعتمد اللقاح الخاص بالشركتين تقنية "mRNA" أو "الحمض النووي الريبوزي"، حيث يقوم ببرمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.

وجاء الإعلان عن طلب الترخيص للقاح "فايزر" ضد "كوفيد-19" في أوروبا، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية أن الشحنات الأولى من لقاح "فايزر"، وصلت إلى الولايات المتحدة من مختبر الشركة في بلجيكا.
 
المصدر: سكاي نيوز
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