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الفلبين تقرر شراء 4 لقاحات مختلفة ضد "كورونا"!

Lebanon 24
01-12-2020 | 13:30
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أعلنت السلطات الفلبينية أنّها تعتزم شراء كمية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى لقاحات أخرى من 3 شركات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روك، في تصريح صحافي، إنّه بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V"، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الروسي، ستشتري سلطات البلاد اللقاحات من شركة "سينوفاك" الصينية ، وشركة "فايزر" الأميركية، وشركة "أسترازينيكا" البريطانية.

وأعلنت السلطات الفلبينية في وقت سابق أنها تعتزم تطعيم 60 مليون مواطن في البلاد ضد "COVID-19" من أجل تحقيق مناعة القطيع، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة إلى 1.5 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تتلقى الفلبين الدفعة الأولى من لقاحات "COVID-19" في الربع الثاني من عام 2021.

وقالت الفلبين إنها أبرمت اتفاقية مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية لشراء 2.6 مليون جرعة من اللقاح.
المصدر: روسيا اليوم
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