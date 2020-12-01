الفلبين تقرر شراء 4 لقاحات مختلفة ضد "كورونا"!

أعلنت السلطات الفلبينية أنّها تعتزم شراء كمية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى لقاحات أخرى من 3 شركات مختلفة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روك، في تصريح صحافي، إنّه بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V"، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الروسي، ستشتري سلطات البلاد اللقاحات من شركة "سينوفاك" الصينية ، وشركة "فايزر" الأميركية، وشركة "أسترازينيكا" البريطانية.وأعلنت السلطات الفلبينية في وقت سابق أنها تعتزم تطعيم 60 مليون مواطن في البلاد ضد "COVID-19" من أجل تحقيق مناعة القطيع، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة إلى 1.5 مليار دولار.ومن المنتظر أن تتلقى الفلبين الدفعة الأولى من لقاحات "COVID-19" في الربع الثاني من عام 2021.وقالت الفلبين إنها أبرمت اتفاقية مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية لشراء 2.6 مليون جرعة من اللقاح.