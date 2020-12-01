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إصابة رئيس "حماس" في غزة بـ"كورونا"!

Lebanon 24
01-12-2020 | 14:00
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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس "كورونا" المستجدّ، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت، يوم الأحد الماضي، 15 جهاز تنفس اصطناعي لمستشفيات غزة وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ما يمثل اختباراً للنظام الصحي في القطاع.، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وجاءت منحة الأجهزة التي تستخدم في الرعاية الفائقة، والتي مولتها الكويت، بعد أسبوع من قول مستشاري صحة عامة محليين ودوليين إن مستشفيات القطاع يمكن أن تواجه قريبا وضعا صعبا قد يفوق طاقتها الاستيعابية.

وجابت ‏سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة واللجنة العليا للإسعاف، شوارع محافظات قطاع غزة، مساء السبت الماضي، بهدف توعوية وحث المواطنين على الالتزام بالقواعد للوقاية من فيروس "كورونا".
المصدر: وكالات
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