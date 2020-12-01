18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إصابة رئيس "حماس" في غزة بـ"كورونا"!
Lebanon 24
01-12-2020
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس "كورونا" المستجدّ، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت، يوم الأحد الماضي، 15 جهاز تنفس اصطناعي لمستشفيات غزة وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ما يمثل اختباراً للنظام الصحي في القطاع.، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وجاءت منحة الأجهزة التي تستخدم في الرعاية الفائقة، والتي مولتها الكويت، بعد أسبوع من قول مستشاري صحة عامة محليين ودوليين إن مستشفيات القطاع يمكن أن تواجه قريبا وضعا صعبا قد يفوق طاقتها الاستيعابية.
وجابت سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة واللجنة العليا للإسعاف، شوارع محافظات قطاع غزة، مساء السبت الماضي، بهدف توعوية وحث المواطنين على الالتزام بالقواعد للوقاية من فيروس "كورونا".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
10:06 | 2020-12-01
01/12/2020 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
06:40 | 2020-12-01
01/12/2020 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
11:26 | 2020-12-01
01/12/2020 11:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
09:30 | 2020-12-01
01/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
21:00 | 2020-12-01
تصويت برلماني على القيود الجديدة لاحتواء "كورونا" في إنكلترا
20:59 | 2020-12-01
ألمانيا: لا دوافع دينية وراء عملية هجوم الدهس في ترير
20:30 | 2020-12-01
"كورونا" ترفع الاحتياجات الإنسانية في 2021 إلى 35 مليار دولار
20:00 | 2020-12-01
وزير خارجية البحرين: نؤكد على ضرورة التصدي لأنشطة إيران
19:30 | 2020-12-01
القبض على انتحاري في تنظيم "داعش" شمال العراق
19:00 | 2020-12-01
إيران.. سنة التحديات المهينة والخيارات المرّة
فيديو
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
Lebanon 24
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 21:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact