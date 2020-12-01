قتيلان جراء عملية دهس في المانيا

قالت الشرطة الألمانية على تويتر إن سيارة صدمت وأصابت عدة أشخاص في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب ألمانيا.وقالت شرطة ترير: "ألقينا القبض على شخص واحد وتحفظنا على سيارة"، مضيفة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخصان". وأضافت: "جرح العديد من الأشخاص بعد أن صدمتهم سيارة في منطقة المشاه في ترير، رجاء تجنب المنطقة حيث تتواجد قوات الشرطة والطوارئ في موقع الحادث".وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد، فيما نقل التلفزيون عن شهود عيان أن أحد الأشخاص ربما لقي حتفه في الواقعة.