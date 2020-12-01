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فرنسا على موعد قريب مع لقاح كورونا.. وماكرون يكشف التفاصيل

Lebanon 24
01-12-2020 | 18:30
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، موعد تدشين حملة التلقيح الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، والأشخاص الذين سيشاركون فيها.


وقال ماكرون إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستحدث في شهري كانون الأول وكانون الثاني، لافتاً إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا في فرنسا، هم من سيتلقون اللقاح.

أما حملة التلقيح الثانية ضد وباء "كوفيد-19"، فستحدث بين شهري نيسان وحزيران، وستكون على نطاق أوسع في فرنسا.          

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي عن حزمة تدابير ترمي إلى تخفيف الحجر الصحي المفروض لاحتواء كورونا، مع اقتراب عيد الميلاد.

وفي كلمة متلفزة، أعلن ماكرون أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية"، من بينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية تشرين الاول، ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل، على أن تغلق أبوابها في الساعة التاسعة مساء.

وفي المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة، في حين أنه سيسمح بالتنقل حتى مسافة 20 كلم ولفترة 3 ساعات بدلاً من كلم واحد وساعة واحدة فقط.


وفي الإطار نفسه، أوضح ماكرون أنه سيتم رفع الحجر الصحي الشامل يوم 15 كانون الأول، واستبداله بحظر تجول على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 كانون الأول من هذا الإجراء.
 
 
وأورد ماكرون انه اعتباراً من منتصف كانون الأول، "سنكون قادرين مجدداً على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".

وابتداء من 15 كانون الأول، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما، بإعادة فتح أبوابها، مع التزام المعايير الصحية.
المصدر: سكاي نيوز
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