وزير خارجية البحرين: نؤكد على ضرورة التصدي لأنشطة إيران

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الثلاثاء، السعي لإرساء السلام في المنطقة، مشدداً على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضمن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، أرسى أسس التغيير في الشرق الأوسط، لافتا إلى سعي المنامة من خلال اتفاقيات السلام إلى "تأمين الازدهار لشعوب المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية البحريني أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستعيد هندسة الشرق الأوسط بناء على أسس التعاون، وبعيدا عن المواجهات.

وتطرّق الزياني في كلمته إلى التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية الدور البحريني في الحفاظ على استقرار المنطقة، كما شدّد على "ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية بما فيها التدخلات في شؤون الدول، والعمل على تطوير صواريخ بالستية، وتسخير أذرعها لزعزعة استقرار عدد من البلدان".