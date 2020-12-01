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إغلاق آخر مخيم للنازحين في كركوك العراقية

Lebanon 24
01-12-2020 | 21:30
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أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، خلو محافظة كركوك من مخيمات اللجوء، بعد إغلاق مخيم "ليلان1" بالكامل.
 
وقالت إيفان فائق، في بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة، إن "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني، فضلا عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، أغلقت مخيم "ليلان1" بالكامل بعد عودة آخر 180 عائلة طوعيا إلى مناطقها".

وأضافت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

فيما كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، أن "عدد العوائل التي عادت من مخيم "ليلان1" بلغت 1270 عائلة، منها 370 عادت الى محافظة صلاح الدين.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، ريبوار طالباني، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "معظم العوائل التي تركت المخيم لم تعد إلى أماكنها الأصلية لعدم توفر الأمن والخدمات في مناطقها الأصلية، وقامت باستئجار منازل في مدينة كركوك".

وطالب طالباني البرلمانيين الأكراد، وبرلمانيي كركوك خاصة، بالتدخل لدى المؤسسات الاتحادية العراقية للحيلولة دون استيطان هؤلاء العوائل في المدينة، وبالأخص في هذا الظرف الذي تخضع فيه المحافظة للحكم العسكري.

وكانت الأحزاب الكردية قد عبرت عن مخاوفها من إغلاق هذه المخيمات، وقيام قاطنيها بالسكن في مدينة كركوك، لعدم توفر الظروف المناسبة للعودة إلى مناطقها، مما يسهم في التغيير الديمغرافي للمحافظة التي تعاني أصلا من توترات عرقية، وخاصة بعد أحداث 17 تشرين الأول 2017 وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة.

وبإغلاق مخيم "ليلان 1" أصبحت كركوك ثاني محافظة عراقية تعلن خلوها من مخيمات النزوح، بعد محافظة ديالى.
المصدر: روسيا اليوم
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